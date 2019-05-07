الان تتابع إيران: إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط “حرب نفسية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365: وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه “حرب نفسية”، حسبما أوردت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم. وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قال، الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران. ونقلت الوكالة عن كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي قوله: “تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران: إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط “حرب نفسية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.