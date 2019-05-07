مصر.. حكم نهائي بإعدام 13 أدينوا بالانتماء لجماعة متشددة

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أيدت محكمة النقض المصرية، يوم الثلاثاء، حكما كانت قد أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 2017، يقضي بإعدام 13 شخصا أدينوا بالانتماء لجماعة متشددة وارتكاب عمليات إرهابية.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن.

وذكر المصدران أن المحكمة أيدت أيضا أحكاما بسجن آخرين متهمين في نفس القضية المعروفة باسم قضية (تنظيم أجناد مصر).