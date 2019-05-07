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موسكو تعلن عن لقاء مرتقب بين بومبيو ولافروف في روسيا في 14 مايو

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اسماء السيد - موسكو: يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي في جنوب روسيا في 14 مايو، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا لوكالة فرانس برس إن "اللقاء مرتقب في سوتشي في 14 مايو" مؤكدة بذلك معلومة نشرتها وكالة "تاس" الرسمية الروسية.

والتقى الوزيران الاثنين في روفانييمي (فنلندا) على هامش مؤتمر مجلس القطب الشمالي، الذي انتقد خلاله بومبيو "التصرف العدائي" للصين وروسيا في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية.

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ورفض لافروف من جهته التعليق على "تصريح لسياسي مخصص لإحداث تأثير معيّن".

وكثّفت روسيا والولايات المتحدة تجاذبها بشأن فنزويلا في الأٍيام الأخيرة. ودعت واشنطن موسكو إلى "مغادرة" فنزويلا حيث يتمركز منذ آذار/مارس نحو مئة عسكري روسي فيما حثّت موسكو واشنطن على "التخلي" عن دعم المعارضة.

وتتهم الدولتان بعضهما بزعزعة استقرار فنزويلا التي تهزّها أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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