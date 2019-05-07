بومبيو يلغي زيارة لبرلين بسبب "مسائل ملحّة" يجب معالجتها

اسماء السيد - برلين: ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مقررة الثلاثاء لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين، بسبب "مسائل ملحّة"، على ما أوضحت المتحدثة باسمه.

وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس "علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحّة"، من غير أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن الأربعاء.

وأكدت المتحدثة "ننتظر بفارغ الصبر أن نحدد موعدًا جديدًا لهذه السلسلة من اللقاءات المهمة. وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة برلين قريبًا".

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وكان من المقرر أن يتلقي بومبيو الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، بعدما ألقى خطابًا هجوميًا حول سياسة بلاده في القطب الشمالي الاثنين في روفيينامي في فنلندا.

ويفترض أن يجري محادثات الأربعاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وأن يمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لندن المقررة بين 3 و5 يونيو.

وكان بومبيو سيختتم جولته الدبلوماسية في غرينلاند، حيث تقلق الاستثمارات الصينية المتنامية الولايات المتحدة. ولا مؤشر حول ما إذا كان وزير الخارجية الأميركي سيستكمل جولته إلى غرينلاند أو لا.

