ارتفاع "غير مسبوق" في شعبية ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب استفاد من انتعاش الاقتصاد في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2017، تخطت شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عتبة الـ45 بالمئة، حسبما كشف استطلاع حديث.

وأفاد استطلاع معهد "غالوب"، أن 46 بالمئة من الأميركيين راضون عن عمل رئيسهم، مقابل 50 بالمئة غير راضين عنه.

ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي لم يثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016.

وتستند الأرقام الجديدة إلى تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار، احتج فيها على تلخيص الأخير لنتائج التحقيق في مذكرة أصدرها.

يشار إلى أن شعبية ترامب بين الجمهوريين تبقى مرتفعة جدا بنسبة 91 بالمئة، مقابل 12 بالمئة فقط بين الديمقراطيين.

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فيديو مقدقم من ليالينا

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي هواوي تطلق حملة رمضان بين الماضي والحاضر أطلقت هواوي مع اقتراب حلول شهر رمضان حملة تسلط من خلالها الضوء على ما بين الماضي والحاضر، وكيف كانت الناس تتحرى الهلال في زمن خلت منه التكنولوجيا المعاصرة، وكثرت فيه الطرق التقليدية التي تعكس إنجازات تلك الحقبة. وتتابع الحملة لتقارن تلك العصور بعصرنا هذا والذي يوفر التقنيات الحديثة والمتطورة، مما جعل عملية رؤية الهلال أكثر سهولةً. ومن خلال هذه المبادرة تسعى هواوي إلى إحياء تقاليد تحري الهلال في تلك الأزمنة وتذكير أجيال العصر الحديث. حيث تدور قصة الفيديو حول ثلاثة أطفال أرادوا معرفة موعد بدء شهر رمضان، فلجؤوا إلى جدهم لإيجاد الإجابة، وطلب منهم الجد اتباع الأساليب القديمة والصعود إلى أعلى مبنى في الحي لرؤية الهلال، وهناك تمكنوا من رؤيته وأعلنوا عن بداية شهر رمضان. تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا ليالينا

فيديو النسخة الهندية من صراع العروش تقلب مواقع التواصل تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يصور النسخة الهندية من مسلسل Game of Thrones المعروف عربياً باسم "صراع العروش"، لتثير بذلك ضجة كبيرة بين عشاقه حول العالم. كيت هارينغتون يعترف بإجباره على هذا الأمر خلال تصوير Game of Thrones layalina 1 كيت هارينغتون يعترف بإجباره على هذا الأمر خلال تصوير Game of Thrones شاهدي أيضاً: كيت هارينغتون يعترف بإجباره على هذا الأمر خلال تصوير Game of Thrones مقطع الفيديو المنتشر هو عبارة عن نسخة متخيلة صنعها البعض من محبي المسلسل تزامناً مع عرض حلقات موسمه الأخير خلال هذا الشهر، حيث قاموا بعمل مونتاج لبعض اللقطات، مستخدمين بعض المؤثرات والموسيقى التصويرية التي تميز الأفلام والمسلسلات الهندية. وتحت عنوان "ماذا لو تم إنتاج مسلسل (صراع العروش) في الهند"، ظهر أبطال العمل في بعض اللقطات التي تعتمد على تقنية التصوير الهندي الذي يكثف اللقطات ويكررها لإضفاء مزيد من التشويق والإثارة للإحداث، حتى يصل الأمر لحد المبالغة في الكثير من الأحيان. ولم ينسى بالطبع صناع الفيديو إضافة أغنية هندية حزينة لكي تعبر ع سير الأحداث، فبدا المقطع متقناً للغاية، لينتشر بعدها بقوة عبر السوشيال ميديا. شاهدوا المقطع في الفيديو أعلاه! المزيد: أنغام تتحدث بصراحة عن فترة زواجها من أحمد عز ومعاناتها مع الاكتئاب تامر حسني يعترف بمعاناته مع "نكد" زوجته وخفة ظله تشعل مواقع التواصل زوجة محمد حماقي تسرق الأنظار منه بجمالها ورومانسيته معها تشعل الأجواء هكذا احتفل أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد مع زوجته وبحضور والدته سمية الألفي صور نجمات مسلسل Game of Thrones بإطلالات ملفتة على السجادة الحمراء 15 صورة جديدة من Game of Thrones تكشف أبطال الموسم الثامن والأخير صور تعرفوا على الممثلة السعودية التي وصلت للعالمية بمسلسل يذاع على BBC صور هذه اللقطات صدمت الجمهور في مسلسلات رمضان: أيها الأفظع في نظرك؟ تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا ليالينا

فيديو شريف مدكور يكشف عن رد فعله فور أن علم بإصابته بالسرطان تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى layalina 1 فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى شاهدي أيضاً: فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى وقال شريف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: "لم أخف عندما أخبروني بالمرض بل ذهبت إلى الاستديو وصورت 4 حلقات من برنامجي، ولم أشعر بأي قلق.. ولو كل شيء سار بشكل طبيعي سأعود لحياتي الطبيعية بعد شهر، وقد اتلقى علاجا كيماويا أو لا لم يتحدد بعد". وأكمل الإعلامي المصري عن رد فعله فور اكتشافه لمرضه: "سألني الطبيب إن كان لدي مشكلة مع العلاج الكيماوي وتساقط الشعر لكنني أكدت له أن هذا الأمر لا يهمني حتى إذا تساقط شعري سأقوم بعملي وأظهر أمام الجمهور.. أنا أخذت الموضوع ببساطة، والطبيب أخبرني أنني مصاب به منذ عام ونصف ولم أشعر بأي شيء طوال الفترة الماضية، فقط عندما أصبت بنزيف قمت بإجراء فحصوصات واكتشفت الأمر". من جهة ثانية، عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن دعمها الكامل لزميلها شريف مدكور، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "انستقرام"، وعلقت عليها بقولها: "بيشتغل دلوقتي حالا حتي بعد ما عرف حالته الصحيه كم انت قوي يا زميلي. ان شاء الله تقوم بالسلامة". تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. layalina 1 تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. وكان شريف مدكور قد لفت إلى أنه لا يعرف سبب إصابته بالسرطان، خاصة وأنه شخص رياضي يتناول الطعام الصحي ولا يدخن السجائر وينام مبكراً، موضحاً أن الأسباب قد تكون جينات وراثية، ومؤكداً أنه سيخضع لعميلة جراحية في أول أسبوع في رمضان، حيث توجه بالشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء. المزيد: صور سيدة استعادت رشاقتها بعد إنجابها 7 أطفال.. شاهدوا كيف كان شكلها! هذه الحسناء هي أول امرأة عربية تحترف المصارعة الحرة WWE: تعرفوا عليها! بالصور: تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها بسبب جلسة تصوير جريئة جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا ليالينا 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ميلانيا ترامب تتعرض لسخرية كبيرة بسبب هذا البنطال ليالينا مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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