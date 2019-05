ارتفاع "غير مسبوق" في شعبية ترامب

فيديو النسخة الهندية من صراع العروش تقلب مواقع التواصل

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يصور النسخة الهندية من مسلسل Game of Thrones المعروف عربياً باسم "صراع العروش"، لتثير بذلك ضجة كبيرة بين عشاقه حول العالم. كيت هارينغتون يعترف بإجباره على هذا الأمر خلال تصوير Game of Thrones layalina 1 كيت هارينغتون يعترف بإجباره على هذا الأمر خلال تصوير Game of Thrones شاهدي أيضاً: كيت هارينغتون يعترف بإجباره على هذا الأمر خلال تصوير Game of Thrones مقطع الفيديو المنتشر هو عبارة عن نسخة متخيلة صنعها البعض من محبي المسلسل تزامناً مع عرض حلقات موسمه الأخير خلال هذا الشهر، حيث قاموا بعمل مونتاج لبعض اللقطات، مستخدمين بعض المؤثرات والموسيقى التصويرية التي تميز الأفلام والمسلسلات الهندية. وتحت عنوان "ماذا لو تم إنتاج مسلسل (صراع العروش) في الهند"، ظهر أبطال العمل في بعض اللقطات التي تعتمد على تقنية التصوير الهندي الذي يكثف اللقطات ويكررها لإضفاء مزيد من التشويق والإثارة للإحداث، حتى يصل الأمر لحد المبالغة في الكثير من الأحيان. ولم ينسى بالطبع صناع الفيديو إضافة أغنية هندية حزينة لكي تعبر ع سير الأحداث، فبدا المقطع متقناً للغاية، لينتشر بعدها بقوة عبر السوشيال ميديا. شاهدوا المقطع في الفيديو أعلاه!