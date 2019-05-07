شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بخطة لإعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملف إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، ضمن أولوياتها، وبالأخص هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، مطالبة بخطة بجدول زمنى لهيكلة وتطوير هذه الهيئات.

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وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، لـ"الخليج 365"، إن لجنة الإدارة المحلية تحت ولايتها هيئتين اقتصاديتين هما هيئتا النقل العام ونقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، وهيئتين خدميتين هما هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، مستطردا: "تلك الهيئات الأربعة تحقق خسارة وأعباء على موازنة الدولة بمليارات الجنيهات، ونحن نرى أن تلك الهيئات يجب أن تكون هيئات محققة للربح أو على الأقل تكون إيراداتها متساوية مع مصروفاتها وأعبائها".

وتابع "السجينى": "ما وجدناه خلال عرض الموازنة على مدار الثلاث أعوام الماضية من مناقشات مستفيضة وتوصيات سنوية تصدر يحتم علينا أننا أثناء مناقشة تلك الهيئات على مدار العام يكون النقاش مقرون بإعادة الهيكلة بتفاصيل وجداول زمنية وإطار فنى وإدارى وتشريعي وتنفيذى واضح وملزم، وهذا لن يأتى إلا بإرادة سياسية من الحكومة والوزراء والمحافظين المعنيين، فالحكومة والمواطن المصرى أولى بتلك المليارات التى تذهب فى نشاط قابل لتحقيق ربح وإيراد معظم، بالتالى فهذا الملف يأتى من ضمن ملفات تعظيم موارد الدولة من خلال حسن إدارة واستغلال الأنشطة والأصول المحلية سواء كانت الهيئات أو كانت إدارات تشغيل".