شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: المواطن يشعر بأن ما يُنفق بقطاع الصحة يعود عليه بالنفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المواطن العادى بدأ يشعر بقيمة الإنفاق على قطاع الصحة، خاصة مع تطبيق المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السارية وغيرها من المبادرات الوطنية، قائلا "المواطن يشعر أن ما ينفق يعود عليه بالنفع".

وأوضح عيسى أن البرلمان أصدر القانون والحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية، قائلا "وأعتقد أنه علينا تطبيق القانون وتنفيذه أولا، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل فى تنفيذ التأمين الصحى، وعلينا الوصول لحلول".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.