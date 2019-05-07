شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: توفير مشروعات تنموية للغارمين بعد الإفراج عنهم يضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه الأولى، أدخلت الفرحة على مئات الأسر في مختلف المناسبات ونجحت في التوصل إلى نتائج طيبة على مدار عدة أشهر.

وأشاد "قلدس"، فى بيان له اليوم، بعدم الاقتصار على الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم والسعي إلى توفير مشروعات تنموية لهم تدر عليهم دخلا منتظما، حيث إن السبب الرئيسي لحرمانهم من حريتهم كان ماديا، وبالتالي فإن تلك الخطوة تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد عودتهم لأسرهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن المبادرات المتواصلة لرئيس الجمهورية ومنها مبادرة "مصر بلا غارمات"، ومبادرة العفو الرئاسى، تحقق نجاحات كبيرة على المستويين الشعبى والاجتماعى، وتعكس إحساس القيادة بأبناء الطبقات الفقيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والعمل على تخفيف وطأة الظروف عليهم.

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من جانبه، أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائماً على الاهتمام بالبسطاء من خلال مبادرات تهدف إلى التخفيف عنهم وإدخال الفرحة على قلوبهم في المناسبات المختلفة، كمبادرة "مصر بلا غارمات" والتي تسبببت في خروج عدد كبير من الغارمين على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح مشهور، أن الغارمين والغارمات هم أناس لم يجدوا سبيلاً سوى الاقتراض وتحمل عبء الديون بسبب الفقر والعوز، وهذه المبادرة تعمل على فك كربهم، بالإضافة إلى تمهيد الظروف بعد الإفراج عنهم لعيش حياة كريمة بتوفير مصدر دخل لهم.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تعد تعويضا لبعض الفئات عما يتحملونه من أعباء بسبب الفترة التي تمر بها البلاد وتكلفة الإصلاح والبناء، كما أنها تقوي الملف المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان.