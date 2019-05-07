شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع "خطة البرلمان" لمناقشة موازنة وزارة الصحة بحضور هالة زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان. Advertisements وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

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