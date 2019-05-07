فيديو.. مواعيد أتوبيسات النقل العام والخدمات الجديدة فى رمضان

كتب ـ سيد الخلفاوى

تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة، شهر رمضان الكريم بخطة عمل تناسب أوقات ومواعيد الجمهور فى شهر الصيام، خلال الإفطار أو السحور، ويرصد "اليوم السابع" أوقات عمل خطوط الهيئة فى رمضان، والخطوط الجديدة التى ستتم إضافتها لخدمة المزارات الدينية من خلال السطور التالية:

1ـ تخصيص 140 أتوبيس عام لتغطية المناطق والمزارات الدينية

2ـ تبدأ هذه الأتوبيسات عملها عقب الإفطار وحتى بعد صلاة الفجر

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3ـ24 خطا لخدمة الأتوبيسات الجديدة جميعها تمر بالمزارات الدينية والسياحية

4ـ 5 جنيهات سعر الأتوبيس لأى خط أو منطقة

5ـ أتوبيسات...