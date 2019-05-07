لجنة الصحة ارجأت البحث في اقتراح القانون المتعلق بانشاء نقابتين للأطبا

تابعت ​لجنة الصحة​ درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 44 من القانون رقم 313 /2001 الرامي الى انشاء نقابتين للاطباء في ​لبنان​ وارجأت البحث به لمزيد من الدرس.

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