اللواء ابراهيم يستقبل مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ قبل ظهر اليوم مدير عام الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ والكومنولث البريطانية ريشارد مور وبحث معه الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة.

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