كنعان: مع اقتراح مد خطوط الكهرباء في المنصورية تحت الأرض

لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مع اقراري بأهمية وصلة المنصورية على مستوى خطة الكهرباء لكل لبنان، لكنني كنت وما زلت مع التفاهم والسعي الى اجتراح حلول تطمئن المعنيين ومنها اقتراح مدّها تحت الأرض الذي عملت له طيلة السنوات الماضية، لذلك أكررّ موقفي اليوم وادعو الحكومة الى عدم استخدام القوة".
وفي السياق نفسه، التقى كنعان وزيرة الداخلية ريا الحسن وتواصل مع وزيرة الطاقة ندى بستاني والأهالي وطالب بوقف استخدام القوة ضد الأهالي.
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