كنعان: مع اقتراح مد خطوط الكهرباء في المنصورية تحت الأرض

لفت أمين سر تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مع اقراري بأهمية وصلة ​المنصورية​ على مستوى ​خطة الكهرباء​ لكل لبنان، لكنني كنت وما زلت مع التفاهم والسعي الى اجتراح حلول تطمئن المعنيين ومنها اقتراح مدّها تحت الأرض الذي عملت له طيلة السنوات الماضية، لذلك أكررّ موقفي اليوم وادعو ​الحكومة​ الى عدم استخدام القوة".

وفي السياق نفسه، التقى كنعان وزيرة الداخلية ريا الحسن وتواصل مع وزيرة الطاقة ندى بستاني والأهالي وطالب بوقف استخدام القوة ضد الأهالي.