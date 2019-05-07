إنتشر على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورتين الاولى لمجموعة من صناديق التمر والثانية لوصل يحمل اسم النائب ​بولا يعقوبيان​. وأكد الناشطون ان "النائب يعقوبيان حاولت اداخال الصناديق دون دفع رسم جمركي مدّعية أنّها للاستهلاك الشخصي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون يتهمون يعقوبيان بمحاولة ادخال صناديق تمر من دون دفع رسم جمركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.