النشرة: اصطدام سيارة بالرصيف على اتوستراد الياس الهراوي والاضرار مادية

علمت "​النشرة​" بأن "​حادث سير​ وقع علىاتوستراد ​الياس الهراوي​ باتجاه مديرية ​قوى الامن الداخلي​، حيث اصطدمت ​سيارة​ بالرصيف والاضرار مادية".

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