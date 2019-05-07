اجتماع لقضاة لبنان غدا في قصر عدل بيروت

يعقد قضاة لبنان اجتماعا، عند العاشرة من صباح غد الأربعاء في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت -الطابق الرابع، لـ"التباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص، في ضوء الاعتداء المستمر والمتمادي على أمن القضاة الاجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية".
يذكر أن اجتماع القضاة غدا تقرر في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في 3 الحالي وحضره قضاة من "نادي قضاة لبنان" ومن خارجه.
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