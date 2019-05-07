اجتماع لقضاة لبنان غدا في قصر عدل بيروت

يعقد قضاة ​لبنان​ اجتماعا، عند العاشرة من صباح غد الأربعاء في قاعة ​محكمة التمييز​ في قصر عدل ​بيروت​ -الطابق الرابع، لـ"التباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية ​القضاء​ بشكل عام والقاضي بشكل خاص، في ضوء الاعتداء المستمر والمتمادي على أمن ​القضاة​ الاجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية".

يذكر أن اجتماع القضاة غدا تقرر في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في 3 الحالي وحضره قضاة من "نادي قضاة لبنان" ومن خارجه.