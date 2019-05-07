التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في ​عين التينة​، المدير السياسي للخارجية البريطانية ريتشارد مور والسفير البريطاني في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. من جهة أُخرى، تلقّى بري برقية من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، للتهنئة بحلول ​شهر رمضان​ المبارك.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض للأوضاع الراهنة مع مسؤولَين بريطانيين وتلقى برقية من السيسي للتهنئة برمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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