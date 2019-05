الملحقة الثقافية في السفارة الاميركية زارت مستشفى حمود الجامعي في صيدا

زارت الملحقة الثقافية في سفارة ​الولايات المتحدة الاميركية​ كريستن سميث يرافقها أخصائي الشؤون الثقافية في السفارة ايلي جوزيف فرنيني، ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا، حيث اطلعا على العمليات الجراحية المجانية التي تجرى لأطفال يعانون تشوهات خلقية في القلب في اطار مبادرة بدأتها جمعيةgift of life- lebanon " " بالتعاون معGift of Life International " " و"Chain of hope " في العام 2018 لمساعدة الأطفال مرضى القلب بتأمين تغطية تكلفة عمليات جراحية لهم بالشراكة مع مستشفى"Riley Hospital For Children " في انديانا ب​الولايات المتحدة الأميركية​ ومستشفى حمود الجامعي ، حيث قام فريق طبي منRiley Hospital" " هذا العام بالمساهمة بإجراء هذه العمليات لـ 11 طفلا وطفلة في مستشفى حمود الجامعي بدعم ايضا من "Gift of life Indiana " وThe Josh Lindblom foundation"" وأشرف على هذه العمليات الدكتور عصام الراسي والدكتور مارك تورنتاين.

وعقد اجتماع جرى خلاله اطلاع ممثلة ​السفارة الأميركية​ على المهمة الطبية التي يقوم بها الفريق الطبي اللبناني – الأميركي والهدف الإنساني لها.

بعد ذلك قامت سميث بجولة في المستشفى حيث زارت الأطفال الذين خضعوا للعمليات الجراحية واطمأنت الى صحتهم من الدكتورين الراسي وتورنتاين.