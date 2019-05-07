الملحقة الثقافية في السفارة الاميركية زارت مستشفى حمود الجامعي في صيدا

زارت الملحقة الثقافية في سفارة الولايات المتحدة الاميركية كريستن سميث يرافقها أخصائي الشؤون الثقافية في السفارة ايلي جوزيف فرنيني، مستشفى حمود الجامعي في صيدا، حيث اطلعا على العمليات الجراحية المجانية التي تجرى لأطفال يعانون تشوهات خلقية في القلب في اطار مبادرة بدأتها جمعيةgift of life- lebanon " " بالتعاون معGift of Life International " " و"Chain of hope " في العام 2018 لمساعدة الأطفال مرضى القلب بتأمين تغطية تكلفة عمليات جراحية لهم بالشراكة مع مستشفى"Riley Hospital For Children " في انديانا بالولايات المتحدة الأميركية ومستشفى حمود الجامعي ، حيث قام فريق طبي منRiley Hospital" " هذا العام بالمساهمة بإجراء هذه العمليات لـ 11 طفلا وطفلة في مستشفى حمود الجامعي بدعم ايضا من "Gift of life Indiana " وThe Josh Lindblom foundation"" وأشرف على هذه العمليات الدكتور عصام الراسي والدكتور مارك تورنتاين.
وعقد اجتماع جرى خلاله اطلاع ممثلة السفارة الأميركية على المهمة الطبية التي يقوم بها الفريق الطبي اللبناني – الأميركي والهدف الإنساني لها.
بعد ذلك قامت سميث بجولة في المستشفى حيث زارت الأطفال الذين خضعوا للعمليات الجراحية واطمأنت الى صحتهم من الدكتورين الراسي وتورنتاين.
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