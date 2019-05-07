اللجنة الفرعية المكلفة دراسة زراعة القنب تابعت درس قانون يتعلق بزراعته

تابعت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة زراعة القنب اقتراح قانون يتعلق بزراعته للاستخدام الطبي والصناعي وتم درس المواد المتعلقة بهدف القانون وطاقة وتعاريف المصطلحات و حظر زراعة و حصاد و تسويق القنب وأي من التبيانات التي يمكن ان تستخلص منها ​المخدرات​.

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