مفوضية اللاجئين وحكومة إيطاليا وقعتا اتفاقية بـ1.7 مليون يورو للرعاية الصحية للنازحين بلبنان

وقّعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وحكومة ​إيطاليا​، اتفاقية بقيمة 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار أميركي) لدعم الرعاية الصحية الثانوية للاجئين السوريين المستضعفين في ​لبنان​.

ووقّع الاتفاقية سفير إيطاليا في لبنان ​ماسيمو ماروتي​ وممثّلة المفوضية في لبنان ​ميراي جيرار​، في حفل أُقيم في ​السفارة الإيطالية​ في ​بيروت​. كما حضرت التوقيع، مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في بيروت، دوناتيلا بروسيسي.

في هذا الإطار، أعربت جيرار عن تقديرها العميق لهذه المساهمة، لافتةً إلى "أنّنا نرحّب جدًّا بهذه المساهمة الإيطالية السخية في برنامج الرعاية الصحية التابع للمفوضية، في الوقت الّذي توجد فيه فجوة تمويل حرجة في لبنان لتلبية الإحتياجات الأساسيّة للرعاية الإستشفائيّة للاجئين، الّذين هم الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وأوضحت أنّ "منذ بداية ​الأزمة السورية​، تقدّم إيطاليا دعمًا حاسمًا للاجئين السوريين في لبنان، حيث قدّمت دعمًا بأكثر من 13 مليون دولار أميركي لمشاريع المفوضية في لبنان منذ عام 2012".

من جهته، أكّد ماروتي "أهمية خدمات المفوضية في لبنان"، مبيّنًا أنّ "إيطاليا تدرك الجهود الهائلة الّتي تبذلها ​الحكومة اللبنانية​ لاستضافة اللاجئين المستضعفين، وستواصل دعم مساعيها. كما تؤكّد إيطاليا التزامها بدعم الإجراءات الجديرة بالثناء الّتي اتخذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والرؤية التّي تضع الأشخاص المستضعفين في صلب سياسة المساعدات".