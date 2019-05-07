اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ إلى انه " بعد 11 عاماً على 7 أيار 2008 ما زلنا نعيش مفاعيل سطوة ​السلاح​ على القرار اللبناني الداخلي . والخوف من أن يكون الآتي أعظم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: بعد 11 عاماً على 7 أيار 2008 ما زلنا نعيش مفاعيل سطوة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.