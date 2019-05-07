النشرة: توقيف سوريين في بعلبك بتهمة إنتماء أحدهما إلى جيش الاسلام سابقاً

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "دورية من ​الجيش اللبناني​ أوقفت كل من السوري ص.غ.ع. من بلدة ​القصير​ السورية ، وهو من المنتمين سابقاً الى ​جيش الاسلام​ وشارك في المعارك في ​جرود القلمون​ السوري وبحقه مذكرة توقيف غيابية ووالده غ.ر.ع. لوجود شبهات امنية حوله".

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