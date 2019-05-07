كهرباء لبنان: انخفاض ملحوظ بالتغذية بالتيار بسبب إضراب النقابة

أعلنت مؤسسة ​كهرباء لبنان​ "أنه وبفعل الإضراب الذي ينفذه اتحادا ​المصالح المستقلة​ والمؤسسات العامة والخاصة ومن بينها نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان منذ تاريخ 2/5/2019، وحيث لم تسمح النقابة بضخ مادة الفيول اويل لتشغيل الباخرتين التركيتين ومعملي المحركات العكسية الجديدة في معملي الذوق والجية، كما لم تسمح بتشغيل المجموعة الأولى في ​معمل الذوق​ ونقل الفيول اويل الى معمل الحريشة، فإن الطاقة الإنتاجية انخفضت من 1800 الى 1390 ميغاوات، الأمر الذي أدى الى انخفاض ملحوظ في التغذية ب​التيار الكهربائي​ في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية".

واوضح البيان انه "في ما يتعلق بالتصليحات على شبكتي التوتر المنخفض والمتوسط، فإن النقابة تمنع إجراء أي مناورات على الشبكة بما يسمح بتصليح الاعطال، مما يبقي المناطق التي تحصل فيها هذه الأعطال دون كهرباء. وإزاء هذا الوضع ، تعتذر ​مؤسسة كهرباء لبنان​ من المواطنين المتضررين في جميع المناطق اللبنانية لعدم قدرتها على خدمتهم كما يجب بسبب الإضراب المذكور، وهي ستواصل إطلاعهم على كل جديد في هذا الشأن".