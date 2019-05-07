الحسن: أشغال ما يعرف بـ"وصلة المنصورية" تتم استناداً الى قرارات قضائية

اشارت وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ الى إن أشغال ما يعرف بـ"وصلة ​المنصورية​" تتم استناداً الى قرارات قضائية وتنظيمية. واعتبرت الحسن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إن دور ​قوى الأمن الداخلي​ ينحصر بمؤازرة المكلفين تنفيذ هذه الاشغال، وذلك إنفاذاٌ لقرار ​مجلس الوزراء​ الصادر بناء لطلب من ​وزارة الطاقة​.

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