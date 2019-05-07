الرئيس عون أكد استقلالية السلطة القضائية بالنسبة الى سائر السلطات

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في حضور وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ وفدا قضائيا برئاسة رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ ​القاضي جان فهد​ ضم ممثلين عن القضاء ​العدل​ي والاداري والمالي وعرض لرئيس الجمهورية ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019 لاسيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10% من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد ​القضاة​، اضافة الى بنود اخرى اعتبر الوفد انها تمس ضمانات القضاة المالية ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمس التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء بأعمال تتصف بالاضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.

وخلال ​النقاش​، اكد الرئيس عون "استقلالية السلطة القضائية بالنسبة الى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة على انواعها"، مشيراً إلى أن "صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الادارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الاخر من الاحكام القضائية".

كما استقبل الرئيس عون، امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ وتداول معه في التطورات السياسية الراهنة وما يتعلق بالمداولات الجارية حول ​الموازنة​.

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وبعد اللقاء اكد العميد حمدان "ارتياح اللبنانيين للمبادرات التي اعتمدها رئيس الجمهورية في وضع يده على المسائل التي اثيرت خلال الاسبوعين الماضيين حول الموازنة وردود الفعل عليها، وذلك من خلال دعوته الى الاجتماع الذي عقد أمس مع رئيسي ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ ورئيس ​الاتحاد العمالي العام​ وغيرهم من المعنيين بملف الموازنة، وقال انه مثل هذه الاجتماعات ارست اسسا لحلول يفترض ان تعتمد"، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية تبقى المرجعية الاساسية في البلاد والموقع الذي يثق به ​اللبنانيون​ لاسيما خلال الازمات، خصوصاً وان ​الشعب اللبناني​ باسره يتطلع الى اعادة بناء الدولة وهي مسيرة بدأها الرئيس عون ومستمر بها رغم العراقيل والصعوبات والاشكالات التي تفتعل من حين الى آخر".

كما التقى المدير العام ل​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​ لحود الذي اطلع رئيس الجمهورية على انتخابه رئيسا لمجموعة خبراء الاسواق و​سلامة الغذاء​ في المنظمة العالمية للكرمة و​النبيذ​ خلال اجتماع هيئتها العامة في ​باريس​ مؤخرا. وهذه المرة الاولى التي ينتخب فيها لبناني لرئاسة هذه المجموعة.

وشكر لحود رئيس الجمهورية على رعايته مهرجان العرق في زحلة التي سيقام في 26 تموز المقبل.