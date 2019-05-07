وزارة الاشغال اكدت عدم مسؤولية سفينة الفيول بالتلوث النفطي في الجية

اشار المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في بيان، الى انه "اثر التحقيقات التي اجرتها المديرية العامة للنقل البري والبحري على امتداد الشاطئ الذي حدث التلوث عليه وفي معمل الجية الحراري والمنطقة المحيطة به ، وكذلك البواخر التي كانت راسية مقابل ​شاطئ الجية​ وعلى جوانب السفينة "Sta rotherhithe" وقعرها وخرطوم الفيول الذي يربط بينها وبين المعمل الحراري لضخ الفيول. وبعد ورود نتائج التحاليل من مختبرات معهد البحوث الصناعية بعد اخذ خمس عينات لتحديد الجهة المسببة للتلوث، تبين عدم مسؤولية السفينة المذكورة عن ​التلوث النفطي​ الذي طاول شاطئ الجية على عكس ما حاول البعض الترويج له جزافاً، الامر الذي ادى الى اتخاذ قرار من قبل الوزير والمحامي العام البيئي المختص بالسماح للسفينة بالمغادرة بكامل حريتها فور انتهاء اعمالها".

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