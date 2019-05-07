موظفو المطار:لتلبية مطالبنا تلافيا لاتخاذ مواقف تؤدي الى ارباك حركة المطار

دعا الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني المسؤولين المعنيين الى الاخذ بمطالبهم بشكل جدي تلافيا لاتخاذ مواقف تؤدي الى ارباك حركة المطار جراء توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الاساسية في المطار.

وفي بيان لهم، أشار الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني الى أنه "في ضوء ما يتم البحث به عن ميل الحكومة الى تعديل المادة 27 من قانون الموظفين، وبعد اجتماع الموظفين العاملين في المصالح الفنية في المديرية العامة للطيران المدني تم الاتفاق على "عدم المساس بأي حق من الحقوق المكتسبة للموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني، وخاصة المادة رقم 27 من قانون الموظفينه رقم 112 البند رقم 2 واستبدالها بالمادة 54 من ​قانون الموازنة​ العامة، حيث استثنيت تعويضات ساعات ​العمل الليلي​ من ضمن مجموع التعويضات والاجور التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة".

كما أنه تم الاتفاق على أن "قانون الموظفين ينص على انه لا عمل دون أجر، ونحن نقوم بأعمالنا على أكمل وجه ضمن المراسيم والقوانين المرعية الاجراء، الا اننا وللاسف لا يتم إعطاءنا بدلات أتعابنا كذلك فإن جداول تكاليف العمل الليلي متوقفة، ولم يتم تنفيذها من قبل الوزارات المعنية".

ودعا الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني الى "الاخذ بمطالبهم بشكل جدي تلافيا لاتخاذ مواقف تؤدي الى إرباك حركة المطار من خلال توقف الموظفين عن تقديم كافة الخدمات الاساسية في هذا المرفق الحيوي والاساسي".