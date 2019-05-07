توجيه اتهامات لـ26 مسؤولا سابقا بجهاز الأمن الإثيوبي بتهم فساد

وجّه النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، اتهامات لـ 26 مسؤولًا وموظفين سابقين في جهاز ​الأمن​ والمخابرات، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، و​الفساد​ المالي".

ولفت إلى أنه تم اعتقال 22 من المسؤولين المشتبه بهم، فيما جرى توجيه الاتهام غيابيا لـ"غيتاجو أسفا"، وثلاثة مسؤولين آخرين.