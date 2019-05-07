وجّه النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، اتهامات لـ 26 مسؤولًا وموظفين سابقين في جهاز الأمن والمخابرات، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والفساد المالي".
ولفت إلى أنه تم اعتقال 22 من المسؤولين المشتبه بهم، فيما جرى توجيه الاتهام غيابيا لـ"غيتاجو أسفا"، وثلاثة مسؤولين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه اتهامات لـ26 مسؤولا سابقا بجهاز الأمن الإثيوبي بتهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.