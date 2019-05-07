اردوغان أعلن بن علي يلدريم مرشحا لحزب "العدالة والتنمية" بانتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول

أعلن الترئيس التركي رجب طيب اردوغان، مجدّدًا رئيس البرلمان التركي السابق بن علي يلدريم، مرشّحًا لحزب "العدالة والتنمية" في انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول".
وأكّد من جهة ثانية أنّ "فعاليات التنقيب في الحوض الشرقي للبحر المتوسط مستمرّة وستتواصل في المستقبل".
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