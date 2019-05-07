اردوغان أعلن بن علي يلدريم مرشحا لحزب "العدالة والتنمية" بانتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول

أعلن الترئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، مجدّدًا رئيس ​البرلمان التركي​ السابق بن علي يلدريم، مرشّحًا لحزب "العدالة والتنمية" في انتخابات الإعادة لبلدية ​إسطنبول​".

وأكّد من جهة ثانية أنّ "فعاليات التنقيب في الحوض الشرقي للبحر المتوسط مستمرّة وستتواصل في المستقبل".