خارجية روسيا: لافروف سيبحث مع ظريف الملف السوري والاتفاق النووي في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث خلال لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد طريف، غدا في موسكو، عددا من الموضوعات، من بينها الملف السوري والاتفاق النووي الإيراني.
وفي بيان لها، أوضحت الخارجية أنه "من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات المتعددة الجوانب بين روسيا وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما. كما من المقرر "ضبط المواقف" حول الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، وبحر قزوين، والقوقاز، وآسيا الوسطى، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني وفنزويلا".
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