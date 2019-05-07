خارجية روسيا: لافروف سيبحث مع ظريف الملف السوري والاتفاق النووي في موسكو

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​، سيبحث خلال لقائه مع نظيره ال​إيران​ي محمد جواد طريف، غدا في ​موسكو​، عددا من الموضوعات، من بينها الملف السوري و​الاتفاق النووي الإيراني​.

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية أنه "من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات المتعددة الجوانب بين ​روسيا​ وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما. كما من المقرر "ضبط المواقف" حول الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، و​بحر قزوين​، و​القوقاز​، وآسيا الوسطى، ومنظمة ​شنغهاي​ للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني و​فنزويلا​".