أنباء عن إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس

ذكرت وسائل إعلام ليبية بأن "مضادات "​الجيش الوطني​ الليبي" الجوية أسقطت ​طائرة​ تابعة لقوات الوفاق أثناء إغارتها على مواقع في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب ​طرابلس​"، موضحةً أن "الطائرة الحربية تابعة للكلية الجوية في مدينة ​مصراتة​، الواقعة إلى الشرق من العاصمة طرابلس".

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