بومبيو يلغي زيارته إلى برلين في اللحظة الأخيرة

أعلن المتحدث باسم ​السفارة الأميركية​ في ​برلين​ أن "وزير ​خارجية أميركا​ ​مايك بومبيو​ ألغى زيارته المرتقبة إلى العاصمة الألمانية في اللحظة الأخيرة".

ونقلت السفارة عن ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنه "لسوء الحظ يجب علينا إعادة النظر في جدول أعمال لقاءات برلين بسبب القضايا الملحة. ويتطلع الوزير إلى زيارة برلين في القريب العاجل".

وكان من المتوقع أن "يلتقي بومبيو في برلين المستشارة الألمانية، ​أنجيلا ميركل​، ووزير الخارجية، ​هايكو ماس​".

من جانبها، أكدت ​وزارة الخارجية الألمانية​ أن "اللقاء المخطط بين بومبيو وماس لن يتم، دون تقديم ​تفاصيل​ حول أسباب الإلغاء".