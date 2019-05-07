خارجية أميركا: بومبيو يلغي زيارة إلى برلين لمعالجة وتسوية ملفات ملحة وعاجلة

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بان "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يلغي زيارة إلى برلين لمعالجة وتسوية ملفات ملحة وعاجلة"، مشيرةً إلى أنه "لسوء الحظ يجب علينا إعادة النظر في جدول أعمال لقاءات برلين بسبب القضايا الملحة ويتطلع الوزير إلى زيارة برلين في القريب العاجل".
وكان من المتوقع أن يلتقي بومبيو في برلين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية، هايكو ماس.
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