الخارجية الصينية: الاتهامات الموجهة إلينا من الولايات المتحدة منافية للحقائق

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن "الاتهامات التيوجهها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن تدخل الصين في شؤون القطب الشمالي، منافية للحقائق بشكل تام،ولها أهداف خفية"، مشيرةً إلى ان "مواقف الصينمن قضاياالقطب الشمال، تتسم بالانفتاح والتعاون والفوز المشترك".
ودعت إلى "حماية البيئة والاستخدام الحكموالإدارة القانونيةوالتعاون الدولي بشأن قضية القطب الشمالي"، مشيرةً إلى أن "قضية القطب الشمالي لها أهمية دولية وتأثير عالمي، والصينلا تتدخل في الشؤون الداخلية، إلا أنها لن تكون غائبة عن القضايا الإقليمية والعالمية للقطب الشمالي ، ومستعدة لأداء دور بناء فيها".
ولفتت إلى أن "الصين ترغب في العمل مع الأطراف المعنية على معرفة وحماية واستخدام القطب والمشاركة في ادارته ، وتقديم المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة".
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