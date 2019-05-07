توريد 51 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما جرى توريده من القمح إلى شون وصوامع ومطاحن المحافظة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 51 ألفًا و406 طنًا.
وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 356 ألف فدان، تورد محصولها لـ33 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وجرى تحديد سعر توريد القمح بين 655 جنيها و685 جنيها للأردب حسب درجة النظافة.
وشكل المحافظ، لجنة تضم مديريات الزراعة والتموين والبنك الزراعي، والرقابة على الصادرات والواردات، لمتابعة توريد القمح للشون، وسرعة صرف مستحقات المزارعين.
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