صور| محافظ المنيا يكرم سيدة عثرت على مبلغ مالي وأعادته إلى صاحبه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

كرّم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السيدة سعدية عبد القادر علي المقيمة في مركز ملوي وذلك لأمانتها، بعدما عثرت على مبلغ 25 ألف جنيه وردته لصاحبه عقب أن بحثت عنه بالقرية.

ووجه المحافظ، الشكر للسيدة ومنحها شهادة تقدير ومبلغًا ماليًا تقديرًا لأمانتها، وإخلاصها، حيث إنها أعطت نموذجا مشرفا يُحتذى به في رد الامانات، لافتا إلى أن هناك الكثير من النماذج المشرفة والتي يجب التركيز عليها لإعطاء القدوة والمثل الجيد للأجيال القادمة.

كما كافئ المحافظ الابن الأكبر للسيدة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منحه مبلغ مالي لحفظه القرآن الكريم كاملًا.