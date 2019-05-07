حرائق الغابات تودى بحياة 54 شخصا في جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - جوبا - (د ب أ):

لقى ما لايقل عن 54 شخصا حتفهم إثر اندلاع حرائق غابات في قرية بشمال جنوب السودان.

وقال ماوين اكوك نائب حاكم ولاية لول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء هاتفيا إن ما لايقل عن 18 شخصا أصيبوا إثر اندلاع حريق بقربة كوروك في الولاية مساء أمس الأول الأحد.

وأضاف أن معظم السكان كانوا نائمين لدى اندلاع الحريق، ومعظم الضحايا من السيدات والأطفال وكبار السن.

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وأوضح أن ما لايقل عن 14 شخصا أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى.

وقد آتى الحريق على مزارع وماشية، في حين فر العشرات من السكان إلى القرى المجاورة.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.