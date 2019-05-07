ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حمة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 متهمين)، وبحوزتهم ( 4,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 150 جرام لمخدر الهيروين ، عدد 3 قطع أسلحة نارية) ، وضمت ضبط ( عاطلان - مُقيمان بدائرة مركز شرطة بنها)، حال لستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات - قيادة أحدهما ) بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة الزراعة دائرة قسم شرطة بنها.

وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام، عدد 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما واستخدام الدراجة النارية في النقل والترويج .

Advertisements

كما ضبط عاطلين - سبق إتهام أحدهما في 13 قضية "مخدرات، سلاح ناري، سرقات متنوعة " مُقيمان بالخصوص والمطرية ) وذلك حال استقلالهما ( دراجة نارية - قيادة أحدهما ) بالقرب من كوبرى مسطرد الجديد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة .

عثر بحوزتهما علي ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، عدد 2 هاتف محمول ، مبلغ مالي) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، واستخدام الدراجة النارية في الترويج .

كما تم ضبط ( عنصر إجرامي - سبق اتهامه في قضيتي سلاح بدون ترخيص ، هارب من المراقبة في قضية سرقة بالإكراه ) وبحوزته ( بندقية آلية وبخزينتها عدد 3 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 100جرام، هاتف محمول ، مبلغ مالي) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .