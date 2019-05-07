وزيرة الصحة: حملة فيروس سي مستمرة لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن حملة فيروس "c" لن تنتهي بعد الشهر المبارك، وتستمر من خلال حملات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لمدة 5 سنوات قادمة وأيضا هناك حملات للأطفال ابتدائي لعلاج التقزم والسمنة وأيضا حملات سرطان الثدي للأطفال.

وتابعت وزيرة الصحة، في كلمتها باجتماع لجنة الخطة والموازنه اليوم، برئاسة النائب حسين عيسى، أن مخصصات الصيانة للمستشفيات التي تقرها الحكومة لجميع مستشفيات الجمهورية لا تكفي لصيانه مستشفى واحد فى أي محافظة، لافتة إلى أن إنشاء أي مستشفى 100 سرير يحتاج إلى تكلفة 750 مليون جنيه.

وتابعت الوزيرة، أن منظومة التأمين الشامل تم بدأها في 8 مستشفيات بمحافظة ببورسعيد تكلفت حتى الآن ما يقرب من 5 مليارات جنيه على الرغم من أنها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدى مليون نسمة، وسيكون هناك محافظات أخرى، هي الإسماعيلية والسويس والأقصر، وسيتم الانتهاء منها في 2020.

وطالبت وزيرة الصحة بزيادة المخصص لموازنة التأمين الصحي إلى 17 مليار جنية لإتمام خطة الوزارة لتنفيذ المشروع في المحافظات التي يجب تنفيذها فيها وهي "الأقصر، السويس، الإسماعيلية وبورسعيد".​