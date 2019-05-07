أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء جنيها واحدا للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 612 جنيها مقابل 611 جنيها أمس الاثنين.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 525 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 699 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4896 جنيها.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين، ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بحسب الوكالة.