تعرف على طريقة الوصول للإجابة.."التعليم" تنشر مثال استرشادي باللغة العربية لأولى ثانوي-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أتاحت وزارة التربية والتعليم، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، نماذج استراشادية، في مادة اللغة العربية، لطلاب الصف الأول الثانوي، وفق نظام التقييم الجديد.
وتهدف الوزارة لتعريف الطلاب على الطريقة الجديدة للوصول لإجابة سؤال في مادة اللغة العربية، بشكل يعتمد على فهم المحتوى والتفكير النقدي.
وتعتمد أسئلة مادة اللغة العربية في نظام الثانوية المعدل، على تعبير الطالب عن فهمه لما يقرأه بأسلوبه الخاص.
وصنفت الوزارة مستويات الفهم إلى: الإلمام والربط بالفكرة العامة والرئيسة، التركيز على الأفكار الجزئية والمغزى والهدف والعلاقات بين مكونات النص مثل: التوضيح، التفسير، الإجامل، المقابلة، التضاد.
وتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، اعتبارًا من 19 مايو المقبل، وحتى 30 من نفس الشهر.
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