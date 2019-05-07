القت بنفسها من الطابق التاسع هربا من الاغتصاب

فضلت شابة الموت على تعرضها للاغتصاب، بعد أن تعرضت لاعتداء من قبل عامل في العاصمة المصرية القاهرة.

وبدأت الواقعة، بتلقي قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة في العقد الثاني من العمر من شرفة شقة في الطابق التاسع من إحدى العمارات السكنية، لتسقط على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد المعاينة وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الفتاة ألقت بنفسها بعد أن حاول أحد العمال اغتصابها داخل الشقة التي تقيم بها، ولم تجد سوى القفز من الشرفة للهروب منه.

وحدد رجال الأمن هوية المتهم، حيث كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطه وإحضاره