إلغاء نتائج انتخابات إدارة اسطنبول وإجراء تصويت جديد خلال شهر جوان المقبل

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اتخذت قرارا بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، بعد طلب من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.

إلغاء نتائج انتخابات إدارة اسطنبول وإجراء تصويت جديد في يونيو أردوغان يعرب عن دعمه لإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول

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وأوضحت الوكالة، استنادا إلى بيان أصدرته اللجنة أنها قررت إلغاء نتائج التصويت السابق الذي خسر فيه مرشح "العدالة والتنمية"، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة في معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو.

وأضاف البيان أن التصويت الجديد لانتخابات إدارة بلدية اسطنبول، التي تمثل أكبر مدينة في تركيا، سيجري يوم 23 يونيو المقبل.

من جانبها، ذكرت قناة "NTV" التركية أن هذا القرار حظي بدعم 7 أعضاء في اللجة العليا للانتخابات مقابل معارضة 4 آخرين.