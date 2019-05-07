نائب المستشار النمساوي يؤيد تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي

أعلن هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي ورئيس حزب الحرية المشارك في الائتلاف الحكومي، عن تأييده لدعوة المستشار النمساوي سباستيان كورتس لتعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، وتحديدا معاهدة لشبونة 2009.
وقال شتراخه، في تصريح اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة إلى العاصمة المجرية بودابست، إن حزب الحرية يتقبل إجراء أي تغييراتمحتملة في معاهدة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تغيير المعاهدة كان دائمًا رغبة حزب الحرية، لكن يبقى أن نرى الاتجاه الذي سيتخذه التعديل المقترح.
وأعرب عن سعادته بأخذ مستشار النمسا هذا المنحى الليبرالي، مشددا على ضرورة أن يطرح حزب
وطالب نائب المستشار بأن تركز التعديلات الجديدة على التمسك بمبدأ الإجماع داخل دول الاتحاد والحد من التبعية الدولية وإجراء إصلاح في قضايا اللجوء والضرائب وغيرها وألا ينفرد الاتحاد الأوروبي باتخاذ القرار في أي من القضايا الدولية.
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