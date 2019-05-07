قرغيزستان: اعتقال مواطن لتلقيه تدريبات عسكرية في سوريا

ألقت الأجهزة الأمنية في قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن تلقى تدريبا عسكريا في سوريا؛ وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الحكومية للأمن القومي.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة، ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:" أنه في خلال التحريات-

وبالتعاون مع شركاء أجانب- تم القبض على مواطن قرغيزي؛ لتورطه في أنشطة تنظيمات إرهابية دولية"، ووفقًا لأجهزة الأمن، فقد خضع المحتجز لتدريب على تنفيذ أعمال التخريب والإرهاب في مناطقالنزاع المسلح في سوريا والعراق، وكان عليه أن يتوجه إلى إحدى بلدان رابطة الدول المستقلة، وأنه في انتظار تعليمات من قادة التنظيمات الإرهابية؛ لتنفيذ التطلعات الإرهابية.وأضافت أنه تم فتح تحقيق في القضية الجنائية، حيث يُتوقع أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما بموجب القانون الجنائي في البلاد.