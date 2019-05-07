مقتل وإصابة 8 من الشرطة الأفغانية في انفجار شرق البلاد

لقي أربعة من أفراد الشرطة مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بجروح؛ إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة في إقليم "لغمان" الواقع شرقي البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنه مسئول أفغاني اليوم الثلاثاء. وفقا لما أعلنه مسئول أفغاني اليوم الثلاثاء. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم أسد الله دولتزاي قوله إن قائد شرطة مقاطعة "ألينجار" بالإقليم عارف سادات من بين قتلى الانفجار، ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الحادث الذي ألقى فيه دولتزاي باللائمة على حركة "طالبان" الأفغانية.

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