قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول في مارس الماضي شابها "فسادمنظم"، وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.
وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، رجال الأعمال الذين عارضوا قرار إعادة الانتخابات 23 يونيو، قائلا: "إنهم يجب أن يعرفوا حدودهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يصف انتخابات إسطنبول السابقة بـ"الفساد المنظم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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