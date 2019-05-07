أردوغان يصف انتخابات إسطنبول السابقة بـ"الفساد المنظم"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول في مارس الماضي شابها "فساد

منظم"، وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.

وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، رجال الأعمال الذين عارضوا قرار إعادة الانتخابات 23 يونيو، قائلا: "إنهم يجب أن يعرفوا حدودهم".