الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم فتاة، فيما أصابت شابا بالرصاص في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتاة المقدسية فاطمة يحيى أحمد سليمان (19 عاما) وهي من بلدة بيت صفافا بالضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها فجرا،

كما اعتقلت طفلا آخر من القدس لم تعرف هويته.ومن بلدة عزون في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان غالبيتهم أسرى سابقون، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت، بالإضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين من محافظة الخليل.وفي قطاع غزة، أصيب شاببرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شمال بيت حانون أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص على أي مواطن يقترب من الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع.