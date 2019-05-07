بومبيو ولافروف يجريان محادثات في سوتشي منتصف مايو الجاري

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة

سوتشي في روسيا يوم 14 مايو.

ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا والبرنامج النووي في كوريا الشمالية،

وهناك موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف إذ أن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا والحد من التسلح النووي بالإضافة إلى احتجاز روسيا الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان لاتهامات بالتجسس ينفي صحتها.