قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينةسوتشي في روسيا يوم 14 مايو.
ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا والبرنامج النووي في كوريا الشمالية،
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو ولافروف يجريان محادثات في سوتشي منتصف مايو الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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