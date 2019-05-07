أمريكا تعيد 57 مليون دولار مختلسة من صندوق شركة التنمية الماليزي

أكد المدعى العام الماليزي تومي توماس، اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية أعادت أموالا مختلسة تتجاوز 57 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 236 مليون رنجيت ماليزي- من صندوق شركة التنمية الماليزي.

وقال توماس- في بيان له أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن المبلغ

حصلت عليه ماليزيا بعد الاستيلاء عليه من شركة "ريد جرانيت فيتشيور"، وذلك على خلفية اتهامها بإساءة استخدام أموال صندوق شركة التنمية الماليزي، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة - ومقرها الولايات المتحدة -مرتبطة برئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق ونجل قرينته رضا عزيز.وأوضح أن المبلغ نقص حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، لسداد التكاليف التي أنفقتها وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في هذه القضية، معربا عن تقديره وشكره للسلطات الماليزية، والولايات المتحدة، وسنغافورة على جهودهم المبذولة، موضحا أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون مساعدتهم وتعاونهم.